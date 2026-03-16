L'incrocio che non ti aspetti. Il Vicenza centra la B contro Vecchi, che per due anni l'ha sfiorata

Chiusa l'avventura con il Vicenza, Stefano Vecchi è tornato "alle origini", perché dalla scorsa estate è alla guida dell'Inter U23, che proprio in questa stagione calcistica ha fatto il suo debutto in Serie C, nel Girone A, quello dove milita la prima citata compagine veneta, che proprio stasera ha centrato la promozione in Serie B quando mancano ancora sei giornate al termine della stagione regolare. E, ironia della sorte, il Vicenza ha centrato il salto di categoria proprio nel match contro i baby nerazzurri, nel match che lo contrapponeva all'ex tecnico che in due stagioni non è riuscito nel compito.

Il percorso di Vecchi al Vicenza è iniziato il 20 dicembre 2023, quando venne chiamato in sostituzione di Aimo Diana, e trascinò i biancorossi al terzo posto in classifica, che portò alla finalissima playoff: in quel di Carrara, dove il Lane si presentava da super favorito, ecco la batosta che forse ha cambiato il corso degli eventi. È la Carrarese a centrare la promozione in B, che in Veneto non arriva nemmeno lo scorso anno, nel lungo testa a testa con il Padova, vinto dai biancoscudati; gli spareggi promozione, poi, si fermano alla semifinale con la Ternana, e il rapporto tra Vecchi e il club si interrompe, seppur non a cuor leggero.

E si sa, il calcio sa spesso essere crudele, e oggi, nel primo match point dell'anno, ha contrapposto le due parti. Con il Vicenza che ce l'ha fatta.