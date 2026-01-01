TMW Krstovic per la prima volta a Lecce da avversario. Ha pensato al ritorno a gennaio

Tra le notizie inserite nelle formazioni di Lecce-Atalanta c'è la titolarità nell'attacco nerazzurro del centravanti montenegrino Nikola Krstovic. Non che sia una novità, visto che il classe 2000 è stato fino a qui più che una semplice alternativa per la Dea, anche alla luce delle problematiche fisiche evidenziate da Scamacca, che hanno costretto diverse volte ai box il centravanti della Nazionale italiana.

La particolarità di Lecce-Atalanta che riguarda Krstovic è però che quest'oggi l'attaccante farà per la prima volta il suo ritorno al Via del Mare da avversario. Portato in Italia e in Serie A dai salentini nell'estate del 2023, risultando l'ennesima intuizione verso est nella carriera di un dirigente specializzato nell'individuazione del talento come Pantaleo Corvino, nelle sue due stagioni in giallorosso Krstovic ha prima sfiorato e poi toccato la doppia cifra di gol, sia nell'annata che soltanto in Serie A, dove dopo i 7 gol del 2023/24, è riuscito a collezionarne 11 lo scorso anno.

Il primo anno di Krstovic da calciatore dell'Atalanta è cominciato nel segno delle grandi difficoltà, sia di ambientamento che di rendimento, tanto che già in autunno qualcuno aveva pensato a una sua volontà di cambiare aria, che però si scontrava con la presenza fatta in Coppa Italia ad agosto con il Lecce, che di fatto lo vedeva 'costretto' a tornare in Salento, in caso di addio. Un pensiero al possibile ritorno lo ha rivolto, ma è durato poco. Il tempo di rimettersi in gioco nell'Atalanta, anche grazie all'arrivo di Palladino in panchina, e di arrivare in doppia cifra di gol pure in questa stagione (sono 8 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 1 in Champions). Tanto che oggi al Via del Mare indossa la maglia nerazzurra.