Udinese, Runjaic: "Pareggio giusto. Solet fantastico, prototipo del difensore moderno"

Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 0-0 contro il Como: "Un punto meritato, abbiamo fatto un ottimo lavoro tatticamente parlando. Una partita intensa, con un gran caldo, alla fine è stato il risultato giusto. Per noi è stata una grande partita contro un Como che arrivava qua molto in forma".

In fase difensiva si è vista una grande attenzione.

"Contro il Como devi giocare con coraggio, loro sono molto pericolosi. C'è stata tanta voglia da parte dei nostri ragazzi di ottenere il clean sheet, abbiamo fatto un ottimo pressing, serviva una prestazione di questo tipo per fronteggiare il Como".

Gueye e Arizala a che punto sono? Solet può giocare anche a centrocampo?

"Solet è un giocatore fantastico, gli piace avere sempre il pallone fra i piedi. Ha giocato un'ottima gara, il suo profilo è questo, di difensore moderno a cui piace anche attaccare. Parliamo tanto e lavoriamo sui momenti, sui dettagli difensivi. Gueye e Arizala sono in crescita, sono dei talenti ma sono giovani, ci sono ancora tantissimi dettagli e tantissime situazioni su cui devono concentrarsi".