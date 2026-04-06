Atalanta, Scalvini: "Nazionale? La mia delusione più grande, ora bisogna ricostruire"
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Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti prima della sfida col Lecce: "Ovvio che c'è stata grande delusione per la Nazionale, penso la più grande della mia carriera però adesso dobbiamo pensare all'Atalanta, essere focalizzati e dare il massimo".
L'Atalanta è un modello di riferimento?
"L'Atalanta ha sempre avuto un settore giovanile fortissimo, dal quale sono venuti fuori tanti ragazzi e questo fa piacere. Bisogna cercare di ricostruire, dare sempre il massimo per fare le cose nel miglior modo possibile".
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