Atalanta, Scalvini: "Nazionale? La mia delusione più grande, ora bisogna ricostruire"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti prima della sfida col Lecce: "Ovvio che c'è stata grande delusione per la Nazionale, penso la più grande della mia carriera però adesso dobbiamo pensare all'Atalanta, essere focalizzati e dare il massimo".

L'Atalanta è un modello di riferimento?

"L'Atalanta ha sempre avuto un settore giovanile fortissimo, dal quale sono venuti fuori tanti ragazzi e questo fa piacere. Bisogna cercare di ricostruire, dare sempre il massimo per fare le cose nel miglior modo possibile".