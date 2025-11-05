Il Genoa a De Rossi, la Fiorentina promuove Goretti a direttore sportivo: le top news delle 13

Il Genoa ha scelto Daniele De Rossi. Il club rossoblù vuole uscire da una situazione molto difficile di classifica e per farlo ha deciso di affidare la panchina all'ex capitano e tecnico della Roma che da oggi sarà in città. L'allenamento odierna, il primo in vista della delicatissima sfida di domenica prossima al "Ferraris" contro la Fiorentina, sarà diretto ancora da Roberto Murgita e Domenico Criscito ma da domani ci sarà il successore di Patrick Vieira, che ha risolto il proprio contratto dopo la sconfitta interna di mercoledì scorso contro la Cremonese.

Leon Bailey va nuovamente ko: lesione al bicipite femorale sinistro per l'esterno d'attacco. L'ex Aston Villa si è infortunato ieri in allenamento, nel quale ha avvertito un problema muscolare probabilmente nella zona di una vecchia cicatrice. Da capire adesso quali saranno i tempi di recupero, ma sicuramente non sarà in campo domani contro i Rangers.

La Fiorentina intanto ha scelto di non sostituire Daniele Pradè con una nuova figura di direttore sportivo, ma attua una promozione interna. Come fa sapere la società toscana, infatti, il già direttore tecnico Roberto Goretti incorporerà nella sua figura anche le mansioni del ds. Il club ha dato l'ufficialità della notizia: "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola".