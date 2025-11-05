Genoa, da Gronbaek a Stanciu e non solo: chi spera in una nuova occasione con De Rossi

Il Genoa ha scelto il suo nuovo tecnico. Dopo aver diretto la squadra brillantemente a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Roberto Murgita e Domenico Criscito termineranno il loro ruolo di allenatori ad interim della formazione rossoblù con il club che ha deciso a chi affidare la squadra dopo la risoluzione con Patrick Vieira. Al mister francese è costata cara la sconfitta contro la Cremonese e nella mattinata di oggi è stato scelto Daniele De Rossi. L'ex capitano giallorosso avrà il compito di preparare la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina, delicatissima per la zona bassa della graduatoria.

Come spesso capita in queste situazioni, le gerarchie si azzerano e potrebbe anche essere l'occasione per diversi giocatori che non hanno trovato spazio in questa prima parte di stagione. In primis potrebbe esserci Morten Thorsby, in campo soltanto due volte dal primo minuto (a Torino con gol e al Mapei Stadium) quattro, fra campionato e Coppa Italia, da subentrato.

Hanno tre giorni per convincere il nuovo tecnico anche Albert Gronbaek, finito fuori dai radar dopo un inizio da titolare, ma anche Valentin Carboni (le cui prestazioni non sono state molto convincenti), Seydou Fini, solo sei minuti in stagione, ma anche Nicolae Stanciu (fermato di recente da un infortunio) ma anche Lorenzo Venturino, promettente giovane della cantera del Genoa.