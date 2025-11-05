Altro infortunio muscolare per Bailey: la Roma perde nuovamente il giamaicano

La Roma perde nuovamente Leon Bailey. L'esterno offensivo giallorosso si è infortunato ieri in allenamento, nel quale ha avvertito un problema muscolare probabilmente nella zona di una vecchia cicatrice. Da capire adesso quali saranno i tempi di recupero, ma sicuramente non sarà in campo domani contro i Rangers. In Europa League, oltre a lui, Dybala e Ferguson, sarà assente pure Baldanzi, che è fuori dalla lista UEFA.

Il classe '97 ha disputato 5 partite con la maglia giallorossa, di cui 4 in Serie A e una in Europa League. In carriera vanta 156 presenze e 39 gol con il Bayer Leverkusen, 144 gettoni e 22 reti con l'Aston Villa e 77 partite e 15 centri con il Genk. Inoltre è sceso in campo 37 volte con la Giamaica, segnando 7 gol. Il suo apporto in queste gare era stato importante perché aveva garantito imprevedibilità alla squadra. Adesso Gasperini dovrà farne nuovamente a meno.