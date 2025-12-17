Dumfries ai box, l'Inter pensa a Norton-Cuffy. La Gazzetta dello Sport: "Botta... e risposta"

Le mosse dell'Inter sul mercato dopo l'infortunio di Denzel Dumfries e l'intervento chirurgico di ieri conquistano oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Inter, botta... e risposta - si legge nel titolo di apertura del quotidiano sportivo milanese -. Dumfries fuori almeno due mesi. L'olandese operato alla caviglia, Luis Henrique non ha convinto: il club su Norton-Cuffy" del Genoa, che non è però l'unico profilo preso in considerazione dalle parti di Viale della Liberazione.

Poco sotto si parla invece della Juventus ("Yildiz + Coinceicao, alla Juev vince la fantasia. Gli uomini chiave di Spalletti") e della Roma ("Mancini, il 'cattivo' che tutti vorrebbero"), avversarie nel weekend in campionato all'Allianz Stadium di Torino.

Di spalla trova spazio la Supercoppa Italiana, al via domani in Arabia Saudita con la prima semifinale della Final Four che vedrà contro Napoli e Milan, seguite l'indomani da Bologna e Inter: "Supercoppa da fenomeni. McTominay e Pulisic già carichi in Arabia: Ci pensiamo noi. Domani la semifinale Napoli-Milan".

La rosea propone poi in prima pagina anche un box dedicato al mercato degli azzurri e dei rossoneri, alla ricerca di un centrocampista e di una punta: "Rinforzi scudetto. Mainoo chiama Conte, Fullkrug per Allegri. Gli obiettivi di mercato".