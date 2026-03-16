Il Milan spreca la chance di riaprire lo Scudetto? Allegri controcorrente: "Non c'è mai stata"

Al termina della gara persa dal Milan sul campo della Lazio per 1-0, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia. Queste le sue considerazioni sulla sconfitta patita dai suoi: "Bisognava giocare per la partita e i tre punti. La Lazio ha fatto un buon primo tempo, potevamo evitare il gol. Siamo secondi, bisogna essere contenti ma realisti, questo è un momento decisivo della stagione e due passi falsi possono rendere difficile il nostro obiettivo. Nella ripresa siamo stati migliori, ma abbiamo concesso troppi contropiedi ai nostri avversari".

Il tecnico livornese è tornato anche sul battibecco avuto con Rafa Leao al momento della sostituzione, con il portoghese che si è rifiutato di salutarlo e si è accomodato particolarmente stizzito in panchina, minimizzando l'accaduto: "Era un po' nervoso perché poteva essere servito, così non è stato. Lì si è un po' innervosito. La corsa scudetto non è mai iniziata".