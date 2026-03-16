Milan, Allegri: "La corsa Champions si è complicata. Leao nervoso per cose di campo"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato a SportMediaset dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio nella 29^ giornata di Serie A:

Si è parlato troppo della grande occasione forse...

"Giustamente dopo ieri ha parlato chi doveva parlare. Noi purtroppo abbiamo fatto un primo tempo brutto tecnicamente, ma soprattutto ci siamo esposti a contropiedi, uno contro uno e perso tutti i duelli. Nella ripresa è andata meglio, la Lazio si è difesa come ha potuto e noi abbiamo sbagliato molto".

Era stata caricata troppo questa sfida nelle menti dei giocatori?

"Non so, a posteriori potremmo dire sì, ma una squadra che punta al massimo non può avere questi pensieri".

Si è complicata la corsa Scudetto?

"Non è complicata quella corsa, si è complicata la corsa Champions perché abbiamo 6 punti a favore sul Como… Ora bisogna fare una bella settimana verso il Torino".

Leao e il suo nervosismo?

"Era un po' nervoso, ha avuto due situazioni in cui poteva essere servito e non lo è stato".

Mancano i gol di Pulisic e Leao...

"Vediamo il lato positivo, Pulisic ha tirato 5 volte in porta ma non è stato preciso, magari lo sarà in futuro".