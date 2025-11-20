Il Parma accoglie il dopo-Suzuki, Rovella si opera e Gimenez è in dubbio: le top news delle 18

Il primo allenamento settimanale del Milan ha visto la squadra al completo dopo il rientro dei nazionali, ma Santiago Gimenez ha continuato a lavorare a parte e sembra essere in dubbio per il derby contro l'Inter. Intanto, il Parma ha definito l’arrivo del portiere Vicente Guaita, che domani sosterrà le visite mediche per firmare con il club e sostituire Zion Suzuki, infortunato per un lungo periodo. La Lazio, nel frattempo, ha comunicato che Nicolò Rovella si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente la pubalgia che lo ha tormentato per mesi.

In casa Roma, Gasperini ha ritrovato Evan Ndicka, rientrato dopo l'infortunio alla caviglia, mentre Angelino, Dybala e Bailey continuano il loro percorso di recupero individuale. La truppa giallorossa affronterà la Cremonese domenica, mentre la Juventus di Spalletti, che giocherà sabato contro la Fiorentina, può contare sul rientro di Cabal e Kelly in gruppo. Il grande ex Dusan Vlahovic sta ancora proseguendo con il suo lavoro parziale con la squadra.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, non terrà la consueta conferenza pre-partita contro l’Atalanta, ma rilascerà dichiarazioni solo sabato dopo il match e lunedì per la Champions League. Ha parlato invece Daniele De Rossi, che ha presentato così lo scontro diretto del suo Genoa contro il Cagliari: "Si può chiamare così anche se chi ora in zona salvezza non è detto che lo sia anche maggio. Dobbiamo giocare tutte le partite alla stessa maniera. Dobbiamo conoscerci e capire chi siamo ma soprattutto capire come andare a vincere ogni partita. Ogni partita ha la sua chiave, quello che deve essere continua è la nostra mentalità e dominare il gioco".