Il raccattapalle di Zenica che ha 'scippato' Donnarumma: "Era molto arrabbiato"

In Bosnia la vittoria della nazionale ai rigori sull'Italia e conseguente accesso ai Mondiali è già storia, e l'impresa fatta dalla selezione bosniaca nella notte di Zenica si arricchisce di racconti che scendono più nel dettaglio dei singoli momenti. Messo insieme, il quadro svela tanti piccoli eroi nella notte del Bilino Polje.

Uno di questi è sicuramente Afan Cizmic, ragazzo di 14 anni che faceva il raccattapalle nella serata di Bosnia-Italia è che è già passato alla storia del suo paese per aver sottratto al portiere italiano Donnarumma il foglietto contenente le indicazioni sui tiratori bosniaci.

Cizmic, che gioca nelle giovanili del principale team locale, il Celik Zenica, ed è una delle stelline della squadra avendo segnato 18 gol in 12 partite in questa stagione, è stato intervistato nelle scorse ore dalla tv bosniaca, con qualcuno che propone anche di portarlo ai Mondiali assieme alla nazionale. Ed è tornato sugli attimi in cui ha 'scippato' Donnarumma del foglietto sui rigoristi bosniaci.

Ha raccontato il giovane raccattapalle: "Ho visto che vicino all'asciugamano di Donnarumma c'era qualcosa e ho capito subito cosa fosse, quindi l'ho preso e l'ho nascosto. Senza quel foglio, in cui c'erano le indicazioni sui nostri giocatori, è dovuto andare un po' a intuito. Donnarumma era molto deluso, arrabbiato, quando ha cercato il foglio e non l'ha trovato". Una mossa che ha reso Afan Cizmic una sorta di eroe nazionale in Bosnia, tanto che il cartoncino rubato finirà all'asta.