Il segreto della seconda giovinezza di Modric? Micro-dosing e bande elastiche ogni giorno

Nella chiacchierata con TMW, Vlatko Vucetic ha raccontato i segreti della seconda giovinezza di Luka Modric. Oggi a capo dello Sport-Diagnostic Centre della Facoltà di Kinesiologia dell’Università di Zagabria, quello che in patria è stato ribattezzato "The Elastic Bands Professor" ci ha spiegato infatti nel dettaglio gli esercizi che da circa dieci anni hanno permesso al Pallone d'Oro croato di non subire infortuni seri e confermarsi ad altissimi livelli persino dopo aver spento le 40 candeline.

Modric voleva giocare fino a 36 anni, ora ne ha 40.

"In questi dieci anni Luka non ha mai avuto un infortunio serio. Abbiamo costruito un programma di prevenzione e preparazione che gli ha permesso di restare in forma, competitivo e mentalmente fresco. Quando iniziò questi specifici allenamenti, mi disse: ‘Vorrei giocare fino a 36 anni’. Ora ne ha 40, fate voi. Il segreto? Semplice: ogni giorno svolge i miei esercizi", racconta Vucetic sul campione del Milan.

Il metodo Vucetic, tra micro-dosing e bande elastiche.

"È l’unico modo per allenare davvero i giocatori di oggi. I ragazzi non crescono più giocando per strada, quindi bisogna insegnare al corpo a lavorare in modo intelligente. Dividiamo la giornata in piccole dosi di esercizio: una parte al mattino, una prima dell’allenamento, una dopo e una, eventualmente, anche la sera. L’80% del lavoro lo facciamo con le bande elastiche. Per questo mi chiamano ‘The Elastic Bands Professor’. E i risultati si vedono".

