TMW Chi allenerà la Juve? Cobolli Gigli: "Mancini sì, ma non dimentico. Non rimpiango Motta"

Nell'intervista che Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato a TMW, ha parlato anche dei nomi dei possibili futuri allenatori bianconeri: "Chi non mi piacerebbe perché ha sempre avuto atteggiamenti non positivi nei confronti della Juventus è Mancini. Facendo una scrematura, penso la sua figura sia quella più rilevante, al di là delle mie esitazioni, è una buona idea. Non è mai stato cortese con la Juventus, il suo mestiere lo sa fare, ma non dimentico. Escluderei Spalletti".

Palladino è un profilo che le piace?

"Ha fatto cose buone, anche con Fiorentina. Se ne è andato alla fine del campionato, ma mi pare che il modo con cui lo ha fatto sia stato un modo gentile per nascondere un'uscita spontanea. Ha tanta buona volontà, non tanta esperienza. Tra i due sceglierei Mancini".

Rimpiange Thiago Motta?

"No, no. Il tifoso è un animale particolare, quando vince la squadra ci sono sempre grandi innamoramenti, quando non vince invece grandi critiche e nostalgie. È giusto che il tifoso lo faccia, ma ci sono stati tutti i motivi per allontanare Thiago Motta, non vedo perché si possa pensare a lui".

Clicca qui per leggere l'intervista di Cobolli Gigli.