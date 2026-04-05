Immobile: "In Nazionale c'è ostracismo legato ai club. Critiche? Ho fatto gli stessi gol di Toni..."

Intervistato da So Foot, l'attaccante Ciro Immobile ha parlato anche della crisi della Nazionale italiana dopo il flop alle qualificazioni per il Mondiale e la terza mancata partecipazione consecutiva. Questa la lettura del giocatore del Paris FC, ex tra le altre di Roma e Bologna:

"Non so se sia lo stesso in tutti i Paesi, ma in Italia c'è una sorta di ostracismo legato ai club. I tifosi a volte faticano a sostenere un giocatore della squadra rivale quando gioca in Nazionale: se sei un tifoso dell'Inter, non tifi naturalmente per un giocatore della Juventus. Se tifi per la Roma, non avrai necessariamente un debole per un giocatore della Lazio. Questo gioca un ruolo... Nei media non ero così 'protetto' come gli altri. Avevo meno margine di errore".

Immobile ha poi detto la sua sulle tante critiche ricevute quando veniva convocato dall'Italia: "Eppure, sotto la guida di Roberto Mancini, ero il capocannoniere. Alcune critiche erano assurde. Ad esempio, ho segnato tanti gol quanti Luca Toni in un grande torneo. Lui ha segnato due gol ai Mondiali del 2006, io due agli Europei del 2021. Nell'immaginario collettivo, però, lui era il grande attaccante della Nazionale, e io, a quanto pare, non ho fatto nulla! È assurdo!".