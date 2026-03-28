Immobile: "Mai contattato dal Pescara. Sarebbe la piazza perfetta per iniziare ad allenare"

Intervistato da SkyCalcio Unplugged, Ciro Immobile, attaccante oggi in forza al Paris FC, ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Lorenzo Insigne, tornato a gennaio a Pescara:

"Insigne? Quando si è trasferito al Pescara, ho incontrato Verratti a Parigi. Io avevo già firmato per il Paris FC. Non c'è mai stata una chiamata per il ritorno al Pescara. Io ho detto a Verratti che Pescara è una grande piazza per iniziare ad allenare (ride, ndr.). Bisogna buttare gli ami per il futuro. Il prossimo anno ho ancora il contratto con il Paris FC, poi finisce e vediamo come sto fisicamente. Deciderò, avrò 37 anni, voglio finire senza zoppiccare, mettiamola così. Come sarò come allenatore? Con giacca e cravatta, mi piace".