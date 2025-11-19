Inter, Dumfries continua a lavorare a parte: molto difficile la sua presenza nel derby

In vista del derby di domenica sera tra Inter e Milan, Sky Sport ha fatto un punto su quelli che sono stati i rientri dei nerazzurri dalla pausa delle rispettive Nazionali. Il dubbio più grosso riguarda Denzel Dumfries, che sente ancora un po' di fastidio alla caviglia e per questo continua a lavorare a parte. Molto difficile la sua presenza a San Siro, così come difficile è quella di Mkhitaryan e Darmian.

Se Dumfries non dovesse farcela, a destra pronto uno tra Carlos Augusto riadattato (favorito) e Luis Henrique. In mezzo al campo, solito ballottaggio tra Sucic e Zielinski e dietro vedremo se il tecnico rumeno punterà su Bisseck o Acerbi dal primo minuto.

Tornati a disposizione anche i 5 calciatori che erano aggregati con la Nazionale italiana: Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito, così come Sucic, Zielinski e Calhanoglu. Al gruppo, fa sapere l'emittente, manca soltanto Manuel Akanji, il quale rientrerà ad Appiano Gentile soltanto domani e permetterà a Chivu di avere così il gruppo a completo.