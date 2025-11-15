Inter, Dumfries torna a Milano: da monitorare la sua caviglia sinistra in vista del derby

Come spesso accade, la sosta per le Nazionali lascia in dote qualche infortunio. Fa parte di questa lista Denzel Dumfries che, nel corso dell'allenamento di martedì con l'Olanda, ha abbandonato anzitempo la seduta. Una scelta dovuta al riemergere di un fastidio alla caviglia sinistra, conseguenza di un colpo subito durante la gara con la Lazio nell'ultimo turno di campionato.

Escluso dalla lista dei convocati per il match contro la Polonia, andato in scena ieri e terminato con il punteggio di 1-1, l'esterno nerazzurro non giocherà neanche l'incontro che l'Olanda giocherà lunedì contro la Lituania. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Dumfries ha lasciato il ritiro della sua Nazionale e oggi è previsto il suo ritorno ad Appiano.

Da monitorare, dunque, le condizioni della sua caviglia sinistra. Alle porte per l'Inter c'è una partita fondamentale, ovvero il derby in programma domenica 23 novembre alle 20.45. Al momento, non avendo messo altri minuti nelle gambe con il rischio di aggravare il suo problema fisico, la presenza del laterale destro nella stracittadina non sembra essere in dubbio. Tuttavia, le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.