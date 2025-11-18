Dumfries in dubbio per il derby: l'Inter non vuole rischiare forzando il suo rientro

Denzel Dumfries è in dubbio per il match contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esterno destro dell'Inter, che è rientrato a Milano in anticipo dopo i problemi avvertiti con l'Olanda, ha un problema alla caviglia e lo staff medico non vuole forzare il suo rientro, per evitare ricadute. Non è niente di preoccupante, ma nel frattempo continua a svolgere terapie e la sua condizione verrà valutata giorno per giorno.

Qualora non dovesse farcela sarà ballottaggio a tre tra Carlos Augusto, Luis Henrique e Matteo Darmian. Quest'ultimo rientrerà dopo un periodo ai box ed è difficile possa iniziare da titolare, mentre il brasiliano ex Marsiglia finora non è stato convincente. L'ipotesi più plausibile è dunque che venga proposto sulla fascia non prediletta l'ex Monza, garanzia comunque di un rendimento di livello. La sfida al Milan è in programma domenica alle 20.45 a San Siro, nello stadio che verrà demolito nei prossimi anni per fare spazio al nuovo impianto.