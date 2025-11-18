Inter, Lautaro c'è. Dumfries resta in dubbio per il derby: il punto

Si è concluso da pochi minuti il primo allenamento settimanale in casa Inter: alla Pinetina, in anticipo rispetto al solito - ma del resto l’Argentina ha giocato solo una partita in questa sosta, l’amichevole in Angola -, si è rivisto Lautaro Martinez, agli ordini di Cristian Chivu insieme al resto dei compagni.

Il vero dubbio, in vista del derby, riguarda le condizioni di Denzel Dumfries: il laterale, rientrato alla base dopo aver sentito dolore in allenamento con l’Olanda, accusa un fastidio alla caviglia. Anche se non si tratta di nulla di particolare, il dolore c’è e resta il dubbio sulla possibilità di recuperare in vista della stracittadina: la decisione sarà informata comunque alla massima prudenza, anche pensando ai prossimi impegni. Quanto alle alternative, pronti Luis Henrique - per ora quasi mai visto - e Darmian, al rientro dall'infortunio.

Domani è previsto il rientro del grosso dei nazionali di Chivu, a eccezione di Manuel Akanji per il quale ci sarà da attendere giovedì.