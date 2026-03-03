Inter e Borussia Dortmund su Baidoo: il Lens apre alla cessione, servono 45-55 milioni

Inter e Borussia Dortmund hanno messo nel mirino Samson Baidoo, centrale austriaco classe 2004 oggi in forza al Lens. I due club seguono da tempo il difensore e starebbero valutando l’apertura di un dialogo concreto per un eventuale trasferimento.

Il club francese, secondo quanto riportato da OneFootball, non considera il giocatore incedibile: davanti a un’offerta compresa tra i 45 e i 55 milioni di euro potrebbe arrivare il via libera alla cessione. Una cifra importante, soprattutto se rapportata agli 8 milioni investiti appena un anno fa per strapparlo al Red Bull Salisburgo nel luglio 2025. Baidoo ha un contratto lungo, in scadenza a giugno 2030, elemento che rafforza la posizione del Lens in fase di trattativa.

Nella stagione in corso di Ligue 1 il centrale ha collezionato 18 presenze, impreziosite da 2 gol e 1 assist, confermandosi profilo moderno e pericoloso anche sui calci piazzati. A livello internazionale vanta 15 presenze e una rete con l’Austria Under 21.

Su di lui, oltre a Inter e Borussia Dortmund, si registrano attenzioni anche dalla Premier League e da altri club di Bundesliga.