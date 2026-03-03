TMW Comolli rischia grosso, può non bastare il quarto posto. Mercato e febbraio i motivi

Damien Comolli rischia grosso. L'amministratore delegato della Juventus, arrivato nella scorsa estate, è finito nel mirino della proprietà, con John Elkann che non è per nulla soddisfatto della stagione fino a qui condotta. Come successo con Cristiano Giuntoli - che al suo confronto ha centrato la qualificazione Champions e acquistato Thuram, Kalulu e Conceicao, pur sbagliando altri big - le sue scelte lo hanno portato sul banco degli imputati, considerando che già a inizio marzo la formazione bianconera è fuori da tutto.

Febbraio è il mese della rottura? Fuori con l'Atalanta in Coppa Italia, eliminati da un Galatasaray probabilmente abbordabile, due punti in quattro partite fra Lazio, Como, Inter e Roma. Certo, non un calendario semplice e con la possibilità di giocarsi gran parte del futuro con le cosiddette piccole nelle prossime settimane. Esattamente come Thiago Motta un anno fa, fine febbraio portava alla conclusione di ogni sogno di trofeo per la stagione, senza considerare che è già cambiato l'allenatore che, in confronto, è considerato come centrale per la prossima stagione.

Poi c'è la questione calciomercato. Zero acquisti su sei è titolare, solo un Jonathan David che è lì quasi per mancanza di alternative. Openda oramai è fuori dal progetto - ed è costato 45 milioni, con l'obbligo di riscatto che arriva con la salvezza già messa in archivio - poi ci sono i vari Joao Mario, Boga, Zhegrova e Holm. Soldi sono stati spesi (male): potrebbe pagare anche l'improvvisazione sul centravanti, fra Kolo Muani in estate e Mateta-Kolo-Icardi in inverno.