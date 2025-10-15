Inter, fatturato record e utile. Pulisic ko, Milan irritato: le top news delle 22

L’assemblea degli azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio consolidato: il fatturato schizza a 568 milioni di euro, record per la Serie A al netto del player trading. Per la prima volta nella storia del club, sottolinea il presidente Beppe Marotta, si registra un utile netto, nello specifico di poco superiore ai 35 milioni di euro. Annunciati tre finanziamenti da 40 milioni di euro complessivi, nell’ambito di un piano di investimento da 100 milioni per Pinetina e Interello. Quanto al campo, da segnalare l’infortunio di Matteo Darmian, che salterà la prossima di campionato con la Roma.

L’altra sponda dei Navigli vive momenti di irritazione. È quella del Milan nei confronti della gestione della nazionale statunitense di Christian Pulisic: l’attaccante rientrerà infortunato dagli impegni con la rappresentativa guidata da Pochettino, un bel problema per Massimiliano Allegri. Che però potrebbe recuperare prima del tempo Alexis Saelemaekers: arrivano buone notizie dal belga, non è da escludere la sua presenza già con la Fiorentina.

Intercettato a margine della presentazione dei 25 candidati al Golden Boy, avvenuta a Genova, Patrick Vieira ha rilasciato una lunga intervista, soffermandosi a 360° sui giovani. Francesco Totti ha parlato del prossimo confronto tra Roma e Inter, scegliendo, a sorpresa, Bryan Cristante piuttosto che Lautaro o Dybala come giocatore decisivo per la gara. Sciolte le riserve tra Palermo ed Empoli: Dionisi ha risolto con i rosanero ed è pronto a legarsi ai toscani, che a loro volta hanno risolto il contratto con D’Aversa, idea per la panchina dello Spezia.