Luca Bucci: "De Gea tra i pali uno dei migliori in A, Maignan più completo"

"Sono due grandi portieri, lo dimostrano ancora, sono molto diversi ma molto affidabili”. Luca Bucci, ex portiere tra le altre di Parma e Torino, oggi preparatore dei portieri del Cagliari, parla così a Radio FirenzeViola di Mike Maignan e David De Gea, prossimi sfidanti nell’incrocio di campionato tra Milan e Fiorentina: “Il rossonero è più protagonista coi piedi, lo spagnolo meno. De Gea tra i pali e in copertura della porta è fra i più forti del campionato, il francese forse è un po' più completo. Maignan ha iniziato molto bene quest'anno, De Gea pure anche se in certe circostanze è stato un po' sfortunato".

Bucci ha parlato della differenza tra i suoi tempi e la modernità, a livello di spogliatoio: “È cambiato tanto, non faccio una colpa perché la tecnologia va avanti. Però lo smartphone ha cambiato il modo di interagire tra le persone. Non solo in uno spogliatoio, ma anche nella vita in generale”.

L’ex estremo difensore, tre presenze in Nazionale tra il ’94 e il ’95, ha analizzato anche il percorso della Fiorentina in questo inizio di campionato: "La Fiorentina sta vivendo un periodo di difficoltà ma queste partite di altissimo livello sono anche un modo per andare oltre i problemi e reagire".