Juventus, occhio a Milinkovic-Savic. Sul tavolo la questione rinnovo con l'Al Hilal

L'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto del mercato in Serie A attraverso il suo canale YouTube. Ecco la situazione relativa a Sergej Milinkovic-Savic.



"Non mi risulta che sia considerato in vendita, soprattutto a gennaio. Ha una questione contrattuale da affrontare, una questione di rinnovo che si sta affrontando per prendere una decisione: continuare in Arabia a condizioni fuori parametro per l'Europa o tornare con uno stipendio diverso ma anche con un desiderio personale differente. Tante squadre sono attente, ma a oggi non risultano trattative con la Juventus o altre squadre. In estate poi può essere un'altra storia".

Il centrocampista serbo è in scadenza di contratto e uno dei giocatori da tenere maggiormente d'occhio in questi mesi. Trasferitosi dalla Lazio all'Al-Hilal nel luglio 2023 per 40 milioni, il serbo ha vinto un campionato, una coppa nazionale e due supercoppe saudite raccogliendo complessivamente 102 presenze e segnando 30 reti.