Ibrahimovic: "Prima di decidere di smettere avevo paura. L'ultimo scudetto, il più bello"

Nel corso della prima puntata di "This is me", programma in onda su Canale 5, è intervenuto il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, il quale ha parlato di famiglia, di Milan e dell'ultimo giorno da calciatore.

Che emozioni hai provato il giorno del tuo addio?

“È stato un giorno molto speciale perché il giorno prima mi spiegarono il programma, ma io dissi “Non voglio sapere niente”, mi devono uscire emozioni spontanee. Non era facile. Prima di decidere di smettere avevo paura, perché ho sempre giocato a calcio, ma ho accettato. Sono fortunato con i tifosi del Milan, perché mi hanno accolto la prima volta con felicità, poi con amore. L’ultimo scudetto vinto è stato il più soddisfacente della mia carriera. Poi mi hanno messo in difficoltà anche i miei ex compagni, speravo di trovare forza da loro ma iniziarono a piangere. Poi cercai di trovare forza da mia moglie, che anche lei piangeva. Poi i tifosi che anche loro piangevano, e quindi è uscito tutto dal cuore”.

Sarai milanista per sempre

“Per sempre. Perché quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi hanno dato felicità. La seconda volta solo amore, non era avere ma dare. Giocavo con giocatori 20 anni più giovani di me. Mi manca l’adrenalina in campo, però dopo che hai accettato provi a trovare altra adrenalina ma non sarà mai uguale”.

Cosa dici a chi hai un carattere duro?

“Se mi conosci ho un cuore davvero grande, ed è difficile entrarvi”.

Cosa insegni ai tuoi figli?

“Vivono una vita diversa dagli altri, perché papà è conosciuto. È stato un giocatore forte, se non il più forte (ride, ndr). Però sto provando di dividere l’Ibra professionista al papà. La vita è più facile, più semplice, perché possono fare più di quello che ho fatto io. Quello che insegno loro è disciplina, rispetto ed indipendenza. Se riescono in questo significa che ho fatto bene il lavoro di papà”.

Che cosa hai imparato dalla vita?

“Per arrivare devi lavorare. Niente è gratis nella vita, e se lavori arrivano le cose”.