Lautaro: "Voglio arrivare al meglio ai Mondiali. Ma prima darò tutto per l'Inter"

Quarto miglior goleador di sempre nella storia dell’Argentina, Lautaro Martinez guarda ai Mondiali del 2026 con un obiettivo chiaro: “Voglio arrivarci nel miglior modo possibile - ha spiegato a DSports -. Voglio dare il massimo come ho sempre fatto”.

Il capitano dell’Inter, ha spiegato di avere un credito aperto con la competizione, nonostante la vittoria nell’ultime edizione: “Ho una spina da togliermi dopo il Qatar, è stato duro arrivare ai Mondiali da infortunato, l’ho vissuta male. Anche se cose che si superano, che ti rendono più forte”.

Magari l’obiettivo è diventare capocannoniere della rassegna iridata, dopo esserlo stato dell’ultima Copa América: “È quello che vorrei, ma più di tutto voglio arrivarci al 100%. Prima però devo pensare all’Inter, alle prossime amichevoli e alla finalissima (in programma con la Spagna campione d’Europa a marzo 2026, ndr). Non c’è tempo per rilassarsi, bisogna sempre dare il massimo per il proprio club, perché poi sono tutte cose che ti porti dietro in nazionale”.