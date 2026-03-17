Fiorentina, la svolta nella gara crocevia. Cremonese nei guai e Nicola rischia la panchina
Una Fiorentina in gran spolvero, quella che vince a Cremona. Probabilmente la miglior versione dei viola in questa stagione, nella partita crocevia della stagione: 1-4 allo "Zini", successo inappellabile contro una squadra, quella grigiorossa, che sprofonda sempre più.
Primo gol stagionale per Parisi, primo in campionato per Dodo, Piccoli si sblocca in Serie A dopo due mesi. A completare il poker Gudmundsson. Reti bellissime, specchio di una squadra che ha ritrovato fiducia. Sugli scudi Piccoli, che oltre al gol serve anche un assist di tacco. Notevole la cavalcata di Dodo in occasione dello 0-3. Cremonese che dall'altra parte soffre l'assenza di Baschirotto in difesa, con Folino e Floriani Mussolini in grande difficoltà. Davanti i soliti problemi, alla fine segna Okereke che è stato reintegrato recentemente in rosa.
con questo successo la Fiorentina sale al 16° posto, a +4 sulla zona retrocessione. Ma Vanoli predica calma: "Niente svolta definitiva, piedi per terra". Per Davide Nicola invece questa rischia di essere stata l'ultima panchina: il tecnico non molla e crede nella salvezza (qui i calendari a confronto delle squadre coinvolte) ma in tanto circolano i primi nomi per un'eventuale successione.
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