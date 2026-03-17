Vicenza promosso in Serie B! Dominato il Girone A, festa biancorossa al Menti

Il Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni di attesa. La squadra allenata da Fabio Gallo ha conquistato la promozione matematica grazie alla vittoria per 2-1 contro l’Inter U23 allo stadio Menti, un successo che ha permesso ai biancorossi di chiudere i conti nel Girone A di Serie C con sei giornate di anticipo.

Il Lane ha indirizzato la partita già nel primo tempo, passando in vantaggio intorno alla mezz’ora con Capello. A inizio ripresa è arrivato il raddoppio firmato Stuckler, che ha messo ulteriormente in discesa la gara per i padroni di casa. Nel finale l’Inter U23 ha provato a riaprire i giochi con Kamate, ma il tentativo non è bastato: al triplice fischio è esplosa la festa del Menti per una promozione meritata dopo una stagione dominata.

Grande protagonista del successo biancorosso è stato Fabio Gallo, che entra nella storia diventando il primo allenatore capace di vincere la Serie C per due anni consecutivi: lo scorso anno con la Virtus Entella, quest’anno con il Vicenza. Al termine della gara il tecnico ha commentato così la promozione ai microfoni di Sky: “È una gioia immensa, Vicenza è qualcosa di straordinario. È una soddisfazione unica vincere due campionati in due anni, neanche nei sogni più belli. Sono davvero emozionato”.

Soddisfatto anche il patron biancorosso Renzo Rosso, che ai microfoni di Rai Sport ha celebrato il traguardo raggiunto: “Un grande campionato, abbiamo lavorato sempre bene fin dall’inizio. Il mister è stato bravo a mettere insieme questa squadra, non c’erano primedonne e ce l'abbiamo fatta con qualche giornata d’anticipo. Ce lo siamo meritati, abbiamo giocato un grande calcio, con un grande spirito e una grande unione tra di noi. Abbiamo portato a casa un grande traguardo che tutta la città aspettava da tanto tempo e sono orgoglioso di dividerlo con loro. Il prossimo anno faremo un altro campionato e lo faremo all’altezza della società che lo rappresenta e della città”.

Rosso ha poi aperto anche alla possibilità di sognare in grande: “Doppio salto? Nel calcio tutto è possibile, io spero solamente di fare una squadra come quest’anno, senza primedonne, forte, con questo tipo di caratteristiche. Penso che se facciamo bene tutto è possibile. Fabio Gallo? Ha un contratto anche per il prossimo anno, ovviamente resta con noi. Bisogna dargli un grande merito, ha voluto questa squadra, l’ha tenuta sempre coi piedi per terra. C'è un grandissimo rapporto tra di noi, lui sa che è libero di esprimersi. Dedico questa B alla città, a tutti i tifosi, alla società, ai giocatori, ce lo meritiamo tutti quanti. Abbiamo sofferto qualche anno, spero sia l’inizio di momenti meravigliosi”.