Gallo dopo la promozione del Vicenza: “Qui qualcosa di unico tra tifosi, società e squadra”

Fabio Gallo, allenatore del Vicenza, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria del campionato e la promozione in Serie B: “Momento topico? La partita d’andata contro l’Inter U23, vinta 2-1 in dieci, è stata un segnale forte per la squadra, che da lì ha continuato a lavorare dimostrando di essere la più forte. Questa è una piazza straordinaria, basta vedere questo stadio: si percepiva già dall’inizio, ancora prima che partisse il campionato. È qualcosa che ti resta dentro. Seconda vittoria dopo l'Entella? Vincere due campionati con due squadre diverse mi rende felice”.

Il tecnico biancorosso ha poi parlato anche dello spirito che ha caratterizzato il gruppo durante la stagione: “Cellulari fuori dagli spogliatoi anche qui? Sì, perché i giocatori devono parlarsi. Credo che il simbolo di questa vittoria sia l’unione tra tifosi, società e squadra: quando c’è una sintonia così, arrivano anche i risultati. Questa sera i minuti non scorrevano più, un po’ di ansia verso la fine arriva sempre. Ma la squadra è veramente forte e sono davvero orgoglioso di questi ragazzi. A chi dedico questa vittoria? A papà, che è mancato un anno fa”.