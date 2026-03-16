Vicenza, il presidente Rosso: "Ora mi voglio godere ogni singolo istante, so tutto quello che ho fatto"

Stefano Rosso, presidente del Vicenza, ha commentato in conferenza stampa la vittoria del Girone A di Serie C e la conseguente promozione in Serie B. Queste le sue parole, raccolte dai colleghi di TrivenetoGoal.it: "È una bellissima serata di sport e vita. Un obiettivo che abbiamo inseguito in modo forsennato e abbiamo portato a casa una meritata promozione in B, sono molto felice per i nostri tifosi, per i soci, per il patron. Quest’anno si sono incastrate tutte le caselle del puzzle e dico bravi a tutti quelli che ci hanno supportato, anche ai nostri tifosi che fin dal primo secondo ci hanno spinto".

Il numero uno biancorosso si toglie poi qualche sassolino dalla scarpa: "Quando le cose vanno bene è bello fare il presidente, ma le persone forti sono quelle che si rialzano e vanno avanti. E questa società ha dimostrato di averne, perché abbiamo preso dei colpi. Ci sono stati momenti in cui ero veramente da solo e ho preso decisioni poco popolari, cambiando alcuni membri della società. Ora mi voglio godere ogni singolo istante di questo finale perché so tutto quello che ho fatto".

Un passaggio anche sull’allenatore Fabio Gallo: "La sua importanza? Mi prendo un po' di merito perché ho lottato finché non è venuto da noi, ne ero convinto dal primo secondo. Ringrazio comunque anche chi ha lavorato negli anni precedenti, si vince con un sistema e siamo andati tutti da un’unica parte".

Infine uno sguardo al futuro: "Cercheremo di difendere la nostra posizione in B anche se è un campionato difficilissimo perché tutti possono vincere o perdere con chiunque".