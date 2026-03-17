Serie B, Spezia-Empoli: scontro diretto da brividi, ultima chiamata per la salvezza?
Fondamentale scontro diretto in chiave salvezza questa sera al Picco, nel quinto e ultimo turno infrasettimanale della stagione: lo Spezia riceve la visita dell’Empoli, match valido per la 31esima giornata del torneo cadetto. Tre punti separano in classifica le due squadre, impegnate nella lotta per evitare la retrocessione: toscani a quota 32, appena sopra la zona rossa, aquilotti penultimi insieme alla Reggiana con 29. Calcio d’inizio alle ore 20.
COME ARRIVA LO SPEZIA - In casa ligure non esistono mezze misure: nel giro di una settimana si è passati dallo stato di esaltazione per il poker rifilato al Monza, allo sconforto generale conseguenza del 3-0 subito venerdì scorso dal Modena. Donadoni spera di recuperare Lapadula, almeno per la panchina. Più difficile invece rivedere Mateju in difesa: il rientro del ceco potrebbe slittare alla trasferta di Castellammare.
COME ARRIVA L’EMPOLI - Un solo successo nel 2026 per i toscani, quello di misura ottenuto nella prima gara del nuovo anno sul campo del Cesena. Undici le giornate senza vittorie, dopo l’ultimo pareggio in casa col Mantova con l’esordio in panchina di Caserta, subentrato a Dionisi. Il nuovo tecnico azzurro non potrà contare sullo squalificato Ilie, ballottaggio fra Nasti e Fila per affiancare Shpendi al centro dell'attacco.
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