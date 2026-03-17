Serie B, prende il via la 31ª giornata: si parte con Palermo-Juve Stabia. Il programma completo
Prende il via il turno infrasettimanale di Serie B, valido per la 31ª giornata del campionato cadetto. Si parte stasera con Palermo-Juve Stabia, poi alle 20.00 Mantova-Cesena, Reggiana-Monza, Spezia-Empoli e Venezia-Padova. Catanzaro-Modena è stata rinviata a data da destinarsi per il maltempo che si è abbattuto sulla Calabria.
SERIE B - 31ª GIORNATA
Martedì 17 marzo
19.00 Palermo-Juve Stabia
20.00 Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)
20.00 Mantova-Cesena
20.00 Reggiana-Monza
20.00 Spezia-Empoli
20.00 Venezia-Padova
Mercoledì 18 marzo
19.00 Frosinone-Bari
20.00 Avellino-Sudtirol
20.00 Carrarese-Sampdoria
20.00 Pescara-Virtus Entella
CLASSIFICA SERIE B
Classifica
Venezia 64
Monza 63
Frosinone 59
Palermo 57
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Sudtirol 38
Avellino 36
Padova 34
Carrarese 33
Empoli 32
Mantova 31
Virtus Entella 31
Bari 31
Sampdoria 31
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 26
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