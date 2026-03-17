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Massimo Orlando: "Milan, Leao rimane un problema. Como super-squadra"

Massimo Orlando: "Milan, Leao rimane un problema. Como super-squadra"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 06:50Serie A
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L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio.

Il Milan ha buttato via un'altra occasione?
"Ne parliamo da tempo, credo che il Milan stia facendo il possibile, aveva una grande chance ma non ha la squadra per vincere lo Scudetto. Quante altre volte ha vinto in occasioni simili? Stavolta non è andata così. La Lazio ha trovato il gol e poi il Milan non è riuscito ad imbastire nulla. Leao poi è un problema. Ora cammina. Avrà anche fatto nove gol, ma gioca sempre così. Non si può giocare senza centravanti e con due giocatori simili come Leao e Pulisic, che neanche vanno d'accordo. Per me deve tenersi stretto il secondo o terzo posto e basta".

Cosa aggiunge su Leao?
"La cosa che mi stupisce è che non è mai stata fatta la domanda ad Allegri. Non gli contesto a Leao il fatto che debba giocare da punta, ma che non salta più l'uomo. Ha perso lo spunto, la sua caratteristica principale. Non so perchè ha perso la corsa, se per problemi fisici o altro".

Lazio, Sarri diventato più pragmatico:
"Credo rimanga una buonissima squadra la Lazio. Tutto quello che è successo da inizio anno va calcolato. Fosse stata una stagione normale, avrebbe una classifica diversa.

Come commenta Como-Roma?
"La Roma era stanca, gli mancavano giocatori importanti, non è mai andata in pressing sulle seconde palle. L'espulsione ha facilitato la vittoria del Como, che però ha dato un'altra lezione di calcio. Hanno una super-squadra".

Roma, il ko di Como costa definitivamente la Champions?
"Ha ancora chance Champions, però dipenderà molto dalla sfida col Bologna. Non dovesse andare bene, l'ambiente potrebbe influire molto nel proseguimento di campionato. Gli manca la qualità lì davanti, a parte Malen. Il Como andava il doppio, giocando negli spazi stretti, palla a terra. Con una qualità dhe difficilmente rivedremo in Serie A".

Inter, nuovo mezzo passo falso con l'Udinese:
"C'era rigore, c'è stato un errore, ma se perde lo Scudetto non è per questo errore. Ce ne sono stati per tutti nel corso della stagione". 

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