La Fiorentina fa un poker scaccia crisi: battuta la Cremonese e scatto per la salvezza

L’occasione non era di quelle da sbagliare e la Fiorentina, forse per la prima volta nella sua sciagurata stagione, riesce a cogliere l’occasione e a battere la Cremonese con un convincente 1-4, archiviando la 29ª giornata sorpassando il Lecce e mettendosi a +4 dalla zona retrocessione. Il 16º posto rappresenta il miglior piazzamento che i viola hanno dalla 3ª giornata, ma va sottolineato come con l’avvento del 2026 abbia portato una svolta significativa che si è tradotta in 19 punti realizzati in 12 partite, 3 in più di Lazio e Bologna, 1 in più della Roma, 2 in meno della Juventus.

Il poker che non ti aspetti

Quattro gol in trasferta la Fiorentina non li faceva dalla gara contro il Lecce nell’ottobre del 2024 e sono tutti frutto di riscatti personali: da Parisi, che con il destro torna a segnare in Serie A dopo circa 10 mesi, a Piccoli e Gudmundsson, ampiamente criticati nelle ultime settimane, fino a Dodò, che ci ha messo quasi tre anni per tornare a segnare in Serie A ma almeno ha potuto festeggiare con un gol che si candida ad essere uno dei migliori della stagione.

Gioia Vanoli

Tanti meriti vanno dati anche a Paolo Vanoli, un tecnico non sempre impeccabile nella preparazione o nelle gestione della partita, ma che certamente ha saputo ridare presenza fisica e atletica ad una squadra che ad ottobre si barcollava per il campo con movenze pachidermiche. “Da tempo vedevo una crescita mentale” ha sottolineato il tecnico nel post gara, aggiungendo: “Ora dobbiamo stare con i piedi per terra, ci aspettano 9 partite dure”. Certo, la vittoria di Cremona non risolve tutti i problemi della stagione, ma rappresenta un segnale forte, perché la Fiorentina è viva e, soprattutto, sembra aver ritrovato fiducia e condizione nel momento più delicato.