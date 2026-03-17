Serie B, Reggiana-Monza: obiettivi in vista

La navi sono ormai in mare, ma gli obiettivi sono a vista.

Reggiana e Monza si affrontano in quello che si prospetta un interessante 31° turno di Serie BKT, dove le compagini giocheranno a viso aperto per cercare di aggiungere punti preziosi alla ricerca di quelli che sono i rispettivi fini: i padroni di casa cercheranno la vittoria per abbandonare la zona playout al momento occupata, mentre gli ospiti vorranno continuare a sorridere per aumentare il proprio divario dal Frosinone terzo in classifica, con un unico scopo: la Serie A.

Le due squadre si sono affrontate sin qui in 9 occasioni. I precedenti vedono gli emiliani avanti per 3-2 rispetto ai brianzoli, con 4 pareggi a contorno. L'ultimo affronto disputato risale alla gara di andata, dove i monzesi ebbero la meglio per 3-1 sui reggiani grazie alla doppietta di Mota ed al gol di Izzo, ai quali si aggiunse il momentaneo pari di Novakovich. Sulla carta il divario dovrebbe essere troppo ampio e le quote lo confermano, arridendo completamente ai biancorossi.

La sfida del "Città del Tricolore - Mapei Stadium" verrà diretta Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Ayoub El Filali di Alessandria. Il Quarto Ufficiale designato risulta essere Niccolò Turrini di Firenze, mentre in sala VAR opereranno Aleandro Di Paolo di Avezzano e Luigi Nasca di Bari (AVAR).

COME ARRIVA LA REGGIANA - La truppa di Davide Dionigi sta vivendo indubbiamente un periodo che tutto si può dire tranne che roseo. Dopo il buon inizio di campionato, difatti, i granata si sono inabissati sino alla penultima posizione, "grazie" anche alle tre ultime sconfitte maturate, dove pesa in particolar modo lo stop patito per mano del Bari nello scontro diretto (4-1).

COME ARRIVA IL MONZA - La rosa di Paolo Bianco, invece, dimostra di essere ancora una macchina creata per la A. Dopo il brutto e rocambolesco stop subito a La Spezia (addirittura per 4-2), i monzesi hanno avuto una forza mentale incredibile, andando a dimostrare solidità e compattezza contro il Palermo, annichilendolo con un perentorio 3-0 casalingo. Si punta all'ulteriore distacco sul Frosinone terzo, che consentirebbe una promozione diretta senza passare dai pur sempre teminile playoff.