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Serie B, Venezia-Padova: Stroppa per tenere la vetta, occhio all'orgoglio patavino

Serie B, Venezia-Padova: Stroppa per tenere la vetta, occhio all'orgoglio patavinoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:36Serie B
Paolo Lora Lamia

La Serie B corre veloce, proponendo tra oggi e domani il 31^ turno di campionato. Uno dei match è Venezia-Padova: derby sentito e importante anche per la classifica, tra la capolista e una formazione il cui cuore è diviso tra il sogno playoff e la volontà di conquistare quanto prima la salvezza matematica. Appuntamento alle ore 20 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, dirige la sfida il Sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Con Yeboah out, Stroppa perde una risorsa importante per il reparto offensivo. Nella rosa comunque non manca la qualità e, a mano di clamorosi colpi di scena, il 3-5-2 proposto dal tecnico potrebbe essere anche identico a quello che ha iniziato il match contro la Sampdoria. Franjic, Schingtienne e Svoboda formeranno la linea difensiva a protezione della porta, con Stankovic come estremo guardiano. Doumbia in mediana, con ai lati Dagasso e Busio. Corsie esterne affidate a Hainaut e Sagrado, mentre Perez e Adorante saranno le due punte.

COME ARRIVA IL PADOVA – Il tecnico Andreoletti deve fare in conti la squalifica di Di Mariano, che per l’occasione dovrebbe essere sostituito da Buonaiuto. Potrebbe essere solo questo il cambio nell’undici iniziale, rispetto alla partita persa in casa contro il Catanzaro nell’ultimo turno di campionato. 4-4-2 è il modulo di gioco, con Sorrentino tra i pali e davanti una difesa composta da Belli, Villa, Perrotta e Faedo. Fusi e Varas in mezzo al campo, con da una parte Capelli e dall’altra il già citato Buonaiuto. In avanti Caprari (in vantaggio su Lasagna) e Bortolussi.

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