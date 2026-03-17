Serie B, Mantova-Cesena: Modesto contro Cole, battesimo di fuoco per l'ex Chelsea

Smaltite da poche ore le fatiche del weekend, il campionato di Serie B riparte subito con il turno infrasettimanale valido per la 31esima giornata. Lo stadio "Martelli" sarà il teatro del confronto tra Mantova e Cesena, per la cui direzione è stato designato il sig. Andrea Zanotti della sezione AIA di Rimini.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Buon momento di forma per i virgiliani che si presentano a questa sfida dopo il convincente pari per 2-2 ad Empoli che ha permesso di dare continuità al precedente successo casalingo contro la Juve Stabia (2-0). La classifica fa comunque ancora (tanta) paura visto l'attuale 15° posto con 31 punti, stessa quota di Sampdoria, Virtus Entella e Bari: per questo motivo, c'è un solo risultato a disposizione della truppa lombarda per la gara odierna, assolutamente da non fallire per provare finalmente a compiere un importante passo avanti in graduatoria e, perché no, avvicinarsi proprio al limite della zona Playoff in cui si trova il Cesena. Capitolo formazione: sarà 3-4-2-1 con Bragantini e Buso alle spalle di Mancuso.

COME ARRIVA IL CESENA - Ultime ore a dir poco frenetiche in casa bianconera tra l'addio di Mignani nonostante l'ottima prestazione offerta dalla squadra nel 2-2 interno con il Frosinone, l'approdo in panchina di Ashley Cole (alla prima esperienza in assoluto da allenatore) e l'imminente separazione dal direttore sportivo Fusco che non ha gradito le recenti mosse della società. Ottava in classifica con 40 punti, a -1 dalla Juve Stabia, la compagine romagnola non vince dallo scorso 6 febbraio (2-0 casalingo contro il Pescara) e ha incassato sei sconfitte nelle ultime dieci gare: l'obiettivo primario è quello di tornare a conquistare il bottino pieno per non compromettere la qualificazione ai Playoff. Per quel che riguarda lo schieramento iniziale, l'ipotesi più concreta è quella di una riconferma del 3-5-2 con Shpendi e Cerri in attacco, anche se non è da escludere un 4-2-3-1 più in linea con le idee del nuovo tecnico.