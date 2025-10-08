Inter, non ci voleva: Lautaro rientra in ritardo. Solo un allenamento, c'è subito la Roma

L'Inter si prepara al peggio. Infatti, Lautaro Martinez è impegnato dall'altra parte dell'Oceano Atlantico per disputare gli impegni con la Nazionale argentina, prima con il Venezuela (alle ore 2 italiane di sabato) all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens e poi contro il Porto Rico in amichevole. Quantomeno quest'ultima sfida si giocherà sempre a Miami, per motivi di ordine pubblico, evitando ulteriori e lunghi spostamenti all'attaccante nerazzurro.

La partita, tuttavia riprogrammato con 24 ore di ritardo in un'altra città, slitta da lunedì a martedì. Questo mette i bastoni tra le ruote a Cristian Chivu, che non potrà riavere Lautaro nei tempi prestabiliti. Alla ripresa del campionato, (sabato 18 alle 20.45), la banda nerazzurra è attesa all'Olimpico dalla Roma capolista di Gasperini e per l'occasione Lautaro avrà il fiato corto.

Infatti, secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il capitano dell'Inter tornerà in Italia e ad Appiano Gentile non prima del tardo pomeriggio di mercoledì, anziché nella notte tra martedì e mercoledì. Dunque solamente 72 ore prima il confronto con i giallorossi e che dopo 8mila chilometri da Miami a Milano, prevedrà un solo allenamento e poi la rifinitura. Ritmi serrati e poco tempo per riposare per il Toro.

Prossime partite Inter

- Atletico Madrid - Inter 10 ottobre (amichevole)

- Roma -Inter 18 ottobre (Serie A)

- Royal Union SG - Inter 21 ottobre (Champions League)

- Napoli - Inter 25 ottobre (Serie A)