Il Toro punto fermo, Rafa smarrito. La prima pagina di QS: "Lautaro-Leao, gioie e timori"

Lautaro Martinez al centro dell'Inter con gol e non solo, Rafael Leao (apparentemente) ai margini del Milan e chiamato a riconquistarsi un posto da titolare dopo le settimane trascorse ai box per infortunio. Il capitano e bomber nerazzurro e il portoghese che veste il rossonero sono i due protagonisti del titolo di apertura scelto oggi da QS per la sua prima pagina: "Lautaro-Leao, gioie e timori - si legge -. L'argentino punto fermo dell'Inter, Rafa ancora smarrito".

Nel taglio basso della prima pagina del quotidiano spicca anche un altro box dedicato al calcio, con il mirino puntato sui giovani talenti emergenti come Jayden Osei Addai, attaccante olandese con passaporto ghanese classe 2005 in forza al Como, e Honest Ovonranwen Ahanor, promettente difensore classe 2008 nigeriano che si sta mettendo in luce con l'Atalanta: "Ahnor e Addai, l'onda verde della provincia - scrive ancora il giornale -. Atalanta e Como si godono i giovani talenti, grazie a Juric e Fabregas sono in mani sicure".