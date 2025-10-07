Inter, Lautaro sincero: "Appartenenza importante nello spogliatoio. Mio padre è un esempio"

Nel format ideato da Inter Tv, 'Wheel Talk', il capitano nerazzurro Lautaro Martinez insieme al suo vice e spalla destra Nicolò Barella hanno risposto ad alcune domande attinenti il club, la propria carriera e vita personale. Sul senso di appartenenza si è espresso così il Toro: "Ora lo trasmettiamo ai nuovi che arrivano, i ragazzi della Primavera che vengono ad allenarsi con noi. Per noi è molto importante dentro lo spogliatoio".

"Sicuramente passiamo poco tempo con la famiglia, siamo sempre impegnati, ma quando siamo fuori dal campo abbiamo tante cose da fare nel tempo in cui siamo a casa con la famiglia. Io, come te - rivolgendosi a Barella -, ho la passione del vino e in questi ultimi anni ho cercato di studiare, di guardare un po' tutto quello che riguarda il vino. Avendo un vigneto e una linea di vini, un hobby che faccio fuori dal campo".

Il primo pensiero di Lautaro di fronte alla parola 'esempi': "Questa parola è importante perché io da piccolo ho vissuto in tanti spogliatoi dove c'erano tanti giocatori che davano l'esempio dentro e fuori dal campo. Mio padre è un altro esempio: è un ex calciatore, anche se ha fatto il professionista solo tre anni. Si è sempre comportato come tale però. Da bimbo, da piccolo e da quando sono nato ho un esempio a casa, per me è molto importante. Ora parlo tantissimo di calcio con lui, dell'Inter, mi dà il suo punto di vista ed è sempre piacevole perché ti fa crescere ancora".