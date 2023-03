Inter, Onana: "Il Porto è una squadra forte, ma noi siamo stati migliori di loro"

Intervistato da Inter TV dopo lo 0-0 del Do Dragao, il portiere nerazzurro André Onana, grande protagonista del match, commenta così la sfida che è valsa ai nerazzurri l'accesso ai quarti di finale di Champions League: "La verità è che abbiamo lavorato molto bene di squadra, abbuiamo sofferto contro una buona squadra. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma abbiamo fatto quello che speravo e abbiamo portato a casa la qualificazione. Loro hanno una squadra forte, ma noi siamo stati migliori. Abbiamo offerto una buona prova dimostrano di essere forti anche in difesa. Quando lavoriamo tutti uniti è difficile prendere gol, abbiamo molta fiducia in vista del prossimo turno. Sono molto contento per il risultato, abbiamo dimostrato cuore e carattere. Ora abbiamo la Juventus, ma era importante arrivare al match con la qualificazione conquistata".