Roma, ancora problemi per Cristante: infiammazione al ginocchio destro per il centrocampista

Bryan Cristante è in dubbio per la trasferta contro il Como. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Roma ha smaltito la lombalgia, ma ha accusato un fastidio al ginocchio destro, un'infiammazione che lo staff medico avrà il compito di valutare nei prossimi giorni e gestire per capire se riuscirà a essere presente al Sinigaglia alla ripresa.

Non c'è preoccupazione

In ogni caso, anche nel caso in cui dovesse arrivare il forfait, non è un infortunio grave che lo terrà ai box per molto tempo. Gasperini ha preparato De Roon, caricandolo a dovere: dovrebbe essere lui a sostituire l'italiano, per il quale non verrà preso alcun tipo di rischio. La partita è importante, quasi decisiva per capire anche le ambizioni delle due squadre, antagoniste dell'Inter.