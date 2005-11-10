Selvaggi: "Torino, ennesimo campionato anonimo. Simeone? Comprimario, mica un big"

L'ex attaccante granata Franco Selvaggi, intervistato dal quotidiano Tuttosport, ha commentato l'avvio di stagione non troppo positivo dei ragazzi di mister Abate. Di seguito il suo intervento sul Torino.

Le parole di Selvaggi

"Da tifoso del Toro sono amareggiato: ormai è un tirare a campare stagione dopo stagione. Anche quest’anno si prospetta l’ennesimo campionato anonimo per il Torino. Stiamo parlando di uno dei club più gloriosi d’Italia. In pochi possono vantare una storia e un blasone come quelli granata. Ecco perché il vivacchiare degli ultimi anni mi intristisce. Non dico che il Toro debba vincere lo scudetto o lottare per la Champions, ma almeno per un posto in Europa, in zona Conference, quello sì", ha esordito il campione del mondo.

"Per alzare il tiro servono giocatori forti... Al Toro di oggi manca un grande numero 10 che possa alzare il livello tecnico della squadra con le sue giocate. Per quanto riguarda gli attaccanti, sinceramente non ci sono dei top in questo momento e non ho un debole per nessuno degli attaccanti attuali. Simeone sicuramente è un buon giocatore e fa gol, ma lo ritengo più un ottimo comprimario che un vero e proprio big", ha proseguito in chiave mercato. C'è però un nuovo acquisto del Toro che intriga non poco Selvaggi: "Dico Mandragora. Il suo ritorno è una delle poche note positive di questo inizio di stagione".