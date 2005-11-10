Castrovilli: "Ho ancora tanto da dare. Penso spesso all'infortunio, ma fa male"

Gaetano Castrovilli, ex centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a FirenzeViola, spiegando il perché si trova svincolato e senza squadra: "A Cesena sono stato fermo due mesi per un problema muscolare, poi sono rientrato nelle ultime quattro o cinque partite. In estate mi sono state fatte promesse che non sono state mantenute: ho fatto una scelta sbagliata, ma capita. Adesso ho una nuova agenzia, la BS Group, e sono convinto di trovare presto una squadra. Tanti compagni ed ex direttori mi hanno scritto, chiedendomi come fosse possibile che fossi ancora fermo. Il loro affetto mi dà forza: ho 29 anni e penso di avere ancora tanto da dare".

Ha tanta voglia di ripartire?

"Sì, e viene anche da quello che gli infortuni mi hanno impedito di fare, da dove sarei potuto arrivare. Però non voglio più guardare al passato. Devo smettere di ripetermi che sono il Castrovilli di prima: quello era giovane e spensierato, oggi sono più maturo. Devo ritrovare la leggerezza che gli infortuni e le difficoltà mentali mi hanno tolto. Ora sono una scommessa per tutti e sta a me decidere del mio futuro".

Ripensa mai a quell’infortunio contro il Venezia al Franchi nell’aprile 2022?

"Spesso, ma fa male e cerco di concentrarmi sul presente. Mi succede soprattutto quando guardo la Fiorentina, che continuo a seguire sempre. La società e i tifosi mi hanno dato tanto, mi sono rimasti nel cuore. Spero di avere lasciato qualcosa: quando la gente mi ferma e mi dice che l’ho fatta divertire sono felice. Vorrei tornare a far divertire e a divertirmi anch’io, ritrovando la spensieratezza che avevo in maglia viola".