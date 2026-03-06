Torino, Ismajli: "Rapporto meraviglioso con D'Aversa, ha cambiato la mentalità"

Ardian Ismajli, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Napoli: "Appena arrivato D'Aversa ha riportato fiducia e mentalità, la volontà di non mollare mai, abbiamo lavorato insieme un anno e mezzo e il nostro è un rapporto meraviglioso: ha parlato con tutti, si è vista subito la sua importanza nella partita con la Lazio".