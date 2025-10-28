Nessuno al Lille sta rimpiangendo Jonathan David. Che alla Juve è un enorme flop

Un mistero ancora irrisolto. La Juventus si è portata a casa Jonathan David, che ha dichiarato d'essere pronto per una stagione da oltre 20 reti e che per adesso è ancora a caccia delle prime gioie. Contestato, criticato, il canadese è uno dei flop dell'ultima estate. Non è riuscito, nonostante Igor Tudor gli abbia pure dato fiducia, a trascinare i bianconeri lontani dalla crisi. La vittoria che manca dal 13 settembre e l'esonero arrivato per l'allenatore croato che non ha avuto l'apporto giusto dai suoi giocatori.

La cooperativa del gol

In verità non lo stanno rimpiangendo granché, al Lille. Perché Bruno Genesio lo ha sostituito di fatto con una vera e propria cooperativa del gol, guidata dall'uomo che ha preso il posto dello stesso David. Si tratta del ventiduenne marocchino Hamza Igamane, una stagione ai Glasgow Rangers prima di volare in Francia, di fatto alla seconda stagione nel Vecchio Continente dopo aver sempre giocato al FAR Rabat. Non invecchia mai Olivier Giroud, anche se i gol sono solo tre col doppio dei minuti giocati rispetto a Igamane, cinque quelli di Hakon Arnar Haraldsson, islandese, secondo miglior marcatore del LOSC.

Undici in rete

Sono undici i giocatori in tutto andati in rete in questa stagione col Lille. Ben sei reti al Metz nell'ultima giornata, due cittorie consecutive in una stagione da montagne russe ma certamente dove l'assenza di David non si sente. Anche perché, con 22 reti, il Lille è il miglior attacco delle Ligue 1 insieme all'Olympique Marsiglia, addirittura a +3 rispetto ai gol fatti dal Paris Saint-Germain.