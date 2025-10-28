Serie B, Frosinone-Virtus Entella: ciociari per rialzare la testa, liguri per la continuità

Nemmeno il tempo di rifiatare dall'ultima giornata, che la Serie B si appresta a scendere in campo per il turno infrasettimanale. Al Benito Stirpe andrà in scena la sfida tra Frosinone e Virtus Entella. I ciociari vogliono ritrovare una vittoria che manca dal 30 settembre, da allora solamente un punto in tre gare, quello di sabato scorso contro la Sampdoria. I liguri invece sono in un momento di forma positivo, dopo la storica vittoria nel derby contro la Sampdoria, nell'ultimo turno è maturato un pareggio in extremis contro il Pescara.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Gli uomini di Alvini hanno subito una piccola flessione nelle ultime gare, con due sconfitte consecutive con Venezia e Monza e un pareggio nell'ultimo turno contro la Sampdoria. Adesso l'occasione, tra le mura amiche, di ritrovare i tre punti e continuare la rincorsa alle zone alte della classifica. Per farlo il tecnico sembra orientato ad affidarsi allo stesso undici visto a Genova, con Zilli centravanti e Cichella a centrocampo.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I ragazzi di Chiappella hanno trovato quattro punti nelle ultime due gare, con la netta vittoria nel derby ligure contro la Sampdoria e il pareggio in extremis contro il Pescara grazie alla quarta rete in otto gare di Tiritiello. Fermi al tredicesimo posto con dieci punti, i biancoazzurri vogliono continuare a stupire.