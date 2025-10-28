Rapajc sul Perugia: "Spero che il mio amico Tedesco riesca a svegliare l'ambiente"
Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per tu', Milan Rapajc, ex attaccante croato del Perugia, ha commentato la decisione del club umbro di affidarsi a Giovanni Tedesco per risolvere la pesante crisi di risultati che la squadra sta affrontando in Serie C:
“Grande Giovanni. Spero che riesca a svegliare l’ambiente. Secondo me può diventare un grande allenatore. Mi auguro che faccia bene”.
SERIE C, 11ª GIORNATA
GIRONE B
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38' Migliardi
Ternana-Arezzo 1-1
37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)
Campobasso-Rimini 1-1
32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)
Carpi-Gubbio 0-3
6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata
Forlì-Pineto 1-1
13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)
Ascoli-Sambenedettese 1-0
40’ Milanese
Bra-Vis Pesaro 0-0
Pianese-Ravenna 0-1
90'+7 Okaka
Perugia-Livorno 2-0
54’ Kanoute, 70’ Montevago
Classifica: Arezzo 28, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Guidonia Montecelio 17, Forlì 17, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Pineto 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pianese 13, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
