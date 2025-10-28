Coppa Italia Serie C, si torna in campo per i sedicesimi di finale. Il programma
Mentre Serie A e B sono in campo per il turno infrasettimanale, la Serie C non vuole essere da meno e va in scena con le gare dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria. Si parte questo pomeriggio con quattro match, con il turno che si concluderà fra la giornata di domani e quella di giovedì
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 18:00 - Forlì-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Carpi-Union Brescia
Ore 20:30 - Ternana-Campobasso
Mercoledì 29 ottobre
Ore 15:00 - Atalanta U23-Alcione Milano
Ore 15:00 - Renate-Juventus Next Gen
Ore 15:00 - Sambenedettese-Ascoli
Ore 18:30 - Arezzo-Torres
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30