Coppa Italia Serie C, si torna in campo per i sedicesimi di finale. Il programma

Coppa Italia Serie C, si torna in campo per i sedicesimi di finale. Il programma
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Luca Bargellini
Oggi alle 08:34Serie C
Luca Bargellini

Mentre Serie A e B sono in campo per il turno infrasettimanale, la Serie C non vuole essere da meno e va in scena con le gare dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria. Si parte questo pomeriggio con quattro match, con il turno che si concluderà fra la giornata di domani e quella di giovedì

COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 18:00 - Forlì-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Carpi-Union Brescia
Ore 20:30 - Ternana-Campobasso
Mercoledì 29 ottobre
Ore 15:00 - Atalanta U23-Alcione Milano
Ore 15:00 - Renate-Juventus Next Gen
Ore 15:00 - Sambenedettese-Ascoli
Ore 18:30 - Arezzo-Torres
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia

